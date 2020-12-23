طارق عثمان: ليته لم ينطق.. أراضي الفشقة ب(أسيادها) يا فيصل





لم يستفزني تصريح لمسؤول في هذه الحكومة بقدر ما أثار غضبي حد الاستفزاز الشديد المفاجئ، ما تفوه به وزير الاعلام فيصل محمد صالح بشأن مفاوضات الحدود الجارية بين السودان واثيوبيا، وتأكيده ل( الشرق) الاخبارية بأن بلاده لا مانع لديها من الدخول في اتفاقيات للسماح للمزارعين الإثيوبيين بالزراعة داخل الأراضي السودانية”، من تصريح الناطق باسم الحكومة يبدو أنه غير ملم بتفاصيل النزاع، وليس (لديه فكرة) والعبارة بين قوسين ظلت هي رده طوال فترة توليه النطق باسم الحكومة، كما أن تصريحه أعلاه ينم عن جهله كذلك بطبيعة ملكية الأراضي محل النزاع.

أنا هنا لست بغرض، (فش) غضبتي تجاه تصريح الوزير ولكني فقط اريد أن أذكره بأن تلك الأراضي ليست (همل) فهي لمواطنيين سودانيين ومسجل معظمها بأسماء ملاكها، الذين ظلوا يستزرعونها بعمر تواجدهم بتلك المناطق، ومئات الآلاف من الافندة تم احتلالها عنوة وبقوة السلاح، ولم تكن مستأجرة يوما للمزارعين الاثيوبيين، وهنا يتساءل من تابع تصريح الوزير : من أين يستمد أحقية الدخول في اتفاقيات تسمح للاثيوبيين بالزراعة داخل الأراضي السودانية؟، اما يتناسى أن لتلك الاراضي اصحاب لم يعجزوا عن استزراعها ولكن منعهم تقاعس واهمال الحكومة السابقة عن حمايتهم، من نيران عصابات الشفتة المدعومة من الحكومة الاثيوبية.

أذكّر الوزير أن هناك سودانيين ظلوا طوال العقدين والنصف الماضية تحت نيران العصابات الاثيوبية ولم ينعموا بالأمن والطمأنينة الا بعد العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش حاليا لاستعادة اراضيهم، وهل سمع الوزير بتلك القرى والمناطق التي تم ترحيل مواطنيها قسرا ليتم فيها توطين الاثيوبيين، لا اعتقد بانه سمع بتلك المناطق التي فقدت أسباب الإطعام من الجوع والأمن من الخوف بعد اغتصاب اراضيهم تحت ارهاب السلاح، هل سمع الناطق باسم حكومة الثورة ب( سيفاوا، شربوب،ام قزاز، ودعاروض، تيبار، دبكر، ليا، الاسرة، مديرية، جكة، ودكولي، مربطة، مشرع النيل، ام توكل، كنينة صوفية، بلولة، جميزة، مشرع الفرسان، بركة نورين، عبدالمجيد، عبدالوهاب، عزازة، ام ختر، ام عدارة، ابو عليلة، دارا زينة، سندس، حلة عسيل، حلة تكر، حلة خاطر، امسي، قدس، ردة، تكلين، كنينة بحر، الحجار الزرق) وغيرها من القرى والمناطق، التي غاية ما يتمناه مواطنيها الحماية وحفظ أرواحهم ولا شئ غير الحماية، حتى يستصلحوا أراضيهم.

رحم الله من استشهد من أهالي القضارف بتلك المناطق منذ تاريخ اول احتلال وحتى آخر جندي فقد حياته من أجل استرداد كرامة هؤلاء المنسيين، وشفى الجرحى والمصابين وكساهم بثوب العافية وهم بتلقون العلاج الآن بمشفى الجيش بالقضارف..

أخيرا

نطق الناطق باسم الحكومة وقلنا ليته واصل في صمته…

طارق عثمان

صحفي