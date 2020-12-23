المحامي “نبيل ديب” يُطالب المحكمة بتسليمه معروضات (الويسكي) في بلاغ الخمور المستوردة





رفضت المحكمة التي تنظر في بلاغ حاويات الخمور المستوردة طلب ممثل الدفاع نبيل اديب والخاص بتسليم المعروضات التي ضبطت (الوسيكي).

وبرر ممثل الدفاع طلبه أمام محكمة القسم الشرقي بالخرطوم اليوم تسليم المعروضات وفقاً للدستور الذي يبيح للمسيحيين ذلك، ويواجه المتهمين بلاغ تحت المواد (79/81) من القانون الجنائي المتعلقة بحيازة الخمور واعتياد ارتكاب الجرائم.

وكشفت مصادر أن المتهم في البلاغ قبطي الجنسية ومعتاد ارتكاب الجرائم ولديه سوابق في عدد من البلاغات وفيش وتشبيه.

وكانت قوات الشرطةَ قد تمكنت من ضبط حاويتين بهما كمية كبيرة من الخمور المستوردة وبمختلف الأنواع والأحجام، تم تهريبها إلى داخل البلاد، وألقت القبض على 15 متهما في عملية التهريب.

الخرطوم: باج نيوز