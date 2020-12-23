عاجل.. . مقتل أكثر من مائة شخص في هجوم من قِبل مسلحين في إقليم بني شنقول – قمز، غربي إثيوبيا بعد ساعات من زيارة آبي أحمد ورئيس أركان جيشه بيرهانو جولا للإقليم. حيث أُحرقت منازل وشُرِّد آلاف المُواطنين.

جرائم وحوادث
عاجل.. . مقتل أكثر من مائة شخص في هجوم من قِبل مسلحين في إقليم بني شنقول – قمز، غربي إثيوبيا بعد ساعات من زيارة آبي أحمد ورئيس أركان جيشه بيرهانو جولا للإقليم. حيث أُحرقت منازل وشُرِّد آلاف المُواطنين.
عاجل.. . مقتل أكثر من مائة شخص في هجوم من قِبل مسلحين في إقليم بني شنقول – قمز، غربي إثيوبيا بعد ساعات من زيارة آبي أحمد ورئيس أركان جيشه بيرهانو جولا للإقليم. حيث أُحرقت منازل وشُرِّد آلاف المُواطنين.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
بني شنقول يتبع للسودان على القوات المسلحة دخوله بالقوة و ارجاعه لحض الوطن و حماية مواطنيه بعد عشرات السنوات من تبعيته لاثيوبية من قبل المستعمر الانحليزي و الاتراك و حتى سد النهضة يقع في أراضي سودانية هى اقليم بني شنقول و الشعب السوداني اصبح بين سدين في القارة داخل اراضيه و لا يملك التصرف بهما و لا يستفيد منهما نطالب الوطنيين و الفرسان الشرفاء من القوات المسلحة يالخلاص من العملاء و الخونة و الطابور الخامس الذي يسري كالسرطان في جسدها ثم الالتفات للحبش و المصريين و انتزاع أراضي السدين العالى و النهضة بالقوة او الاتفاق على اقتسام الكهرباء و الثروة السمكية و عوائد السياحة مناصفة مع مصر و اثيوبيا او انتزاع الاراضي السودانية منهما بسدودها علما بان اتفاقية السد العالي كانت لمدة ٣٣ عاما مع اقتسام الكهرباء و الثروة السمكية و عوائد السياحة مع السودان و تنمية كل المناطق حول السد و بناء القري للسكان المتضررين ثم يصبح السد ملكا للسودان و تكن مصر قد قامة ببناء سد داخل اراضيها لكن مصر ضحكت على السودان و لم توفي بكل الشروط واصبح شعب حلفا حول السد شبه مشرد و لم تقدم مصر شيء للسودان الان نطالب باسترداد أراضي السد و التعويضات من تاريخ بناء السد حتى الان او اعلان مصر رسميا بان السودان سوف يضرب السد العالى في التاريخ الفلانى و على كل السكان حول السد و النيل الابتعاد لمدة اسبوع حفاظا على ارواحهم و سلامتهم
هذه حقوقنا و يجب ان نستردها لان تلك الشعوب لا تستحق المساعدة و الاحترام.