جرائم وحوادث

عاجل.. . مقتل أكثر من مائة شخص في هجوم من قِبل مسلحين في إقليم بني شنقول – قمز، غربي إثيوبيا بعد ساعات من زيارة آبي أحمد ورئيس أركان جيشه بيرهانو جولا للإقليم. حيث أُحرقت منازل وشُرِّد آلاف المُواطنين.

2020/12/23
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اثيوبيا
اثيوبيا

عاجل.. . مقتل أكثر من مائة شخص في هجوم من قِبل مسلحين في إقليم بني شنقول – قمز، غربي إثيوبيا بعد ساعات من زيارة آبي أحمد ورئيس أركان جيشه بيرهانو جولا للإقليم. حيث أُحرقت منازل وشُرِّد آلاف المُواطنين.

صحيفة السوداني

2020/12/23
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تعليق واحد

  1. بني شنقول يتبع للسودان على القوات المسلحة دخوله بالقوة و ارجاعه لحض الوطن و حماية مواطنيه بعد عشرات السنوات من تبعيته لاثيوبية من قبل المستعمر الانحليزي و الاتراك و حتى سد النهضة يقع في أراضي سودانية هى اقليم بني شنقول و الشعب السوداني اصبح بين سدين في القارة داخل اراضيه و لا يملك التصرف بهما و لا يستفيد منهما نطالب الوطنيين و الفرسان الشرفاء من القوات المسلحة يالخلاص من العملاء و الخونة و الطابور الخامس الذي يسري كالسرطان في جسدها ثم الالتفات للحبش و المصريين و انتزاع أراضي السدين العالى و النهضة بالقوة او الاتفاق على اقتسام الكهرباء و الثروة السمكية و عوائد السياحة مناصفة مع مصر و اثيوبيا او انتزاع الاراضي السودانية منهما بسدودها علما بان اتفاقية السد العالي كانت لمدة ٣٣ عاما مع اقتسام الكهرباء و الثروة السمكية و عوائد السياحة مع السودان و تنمية كل المناطق حول السد و بناء القري للسكان المتضررين ثم يصبح السد ملكا للسودان و تكن مصر قد قامة ببناء سد داخل اراضيها لكن مصر ضحكت على السودان و لم توفي بكل الشروط واصبح شعب حلفا حول السد شبه مشرد و لم تقدم مصر شيء للسودان الان نطالب باسترداد أراضي السد و التعويضات من تاريخ بناء السد حتى الان او اعلان مصر رسميا بان السودان سوف يضرب السد العالى في التاريخ الفلانى و على كل السكان حول السد و النيل الابتعاد لمدة اسبوع حفاظا على ارواحهم و سلامتهم
    هذه حقوقنا و يجب ان نستردها لان تلك الشعوب لا تستحق المساعدة و الاحترام.

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