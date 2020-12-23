



عاجل.. . مقتل أكثر من مائة شخص في هجوم من قِبل مسلحين في إقليم بني شنقول – قمز، غربي إثيوبيا بعد ساعات من زيارة آبي أحمد ورئيس أركان جيشه بيرهانو جولا للإقليم. حيث أُحرقت منازل وشُرِّد آلاف المُواطنين.

صحيفة السوداني