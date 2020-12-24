شاهد بالصورة.. الفتاة السودانية التي هزت مواقع التواصل بزواجها من شاب بالمحكمة بعد رفض والدها.. تنزع الحجاب وتستعد للسفر مع زوجها للسويد





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للفتاة السودانية (أحسان) التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها على خلفية هروبها من منزل ذويها للزواج من شاب رفض والدها الزواج منه.

وقامت إحسان بالسفر مع زوجها الذي تزوجته عن طريق المحكمة لدولة جنوب السودان وقامت ببث مقاطع فيديو وضحت من خلالها التفاصيل الكاملة لهروبها والزواج من الشاب الذي عشقته.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد جاءت ردة فعل والدها قوية, حيث نشر الوالد مؤخراً مقطع فيديو نفى من خلالها بعض الروايات التي قالتها ابنته وذهب لأبعد من ذلك وأعلن أنه يتبرأ منه إلى أن تعود لصوابها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتابعة للأحداث صور جديدة للفتاة مريم مع زوجها, وظهرت من خلالها وهي تنزع الحجاب الذي دامت على الظهور به في مقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها.

وأكدت الصفحات الناشرة للصورة أن مريم تستعد للسفر مع زوجها لدولة السويد التي رحبت بهما حسبما ذكرت الصفحات الناشرة للصور والتفاصيل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين