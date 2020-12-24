بالصورة.. وزيرة القراية السودانية تسحر الأسافير وشاعر يتغزل في جمالها (غير البسمة والجسم المعبه نعومة حتي العطسه منك خاليه من جرسومه)





نشرت بعض الصفحات المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير بالسودان صورة حديثة للإعلامية السودانية الشهيرة تغريد الخواض تظهر من خلالها وهي ملتزمة بالإجراءات الوقاية والاحترازية من فايروس كرونا عبر ارتداء (الكمامة) الطبية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد سحرت الإعلامية الملقبة بوزيرة القراية السودانية الأسافير, حيث حققت صورتها بــ(الكمامة) أعلى نسبة تفاعلات بعد ساعات من نشرها.

ووفقاً لرصد محررة موقع النيلين فقد تبارى المعلقين على نشر تعليقاتهم المشيدة بجمال الإعلامية الشهيرة, ولم تخلو التعليقات من الغزل في جمالها, حيث كتب أحد المعلقين قصيدة في حق تغريد الخواض بعد ظهورها بــ(الكمامة).

ويقول المعلق في أبياته التي جاءت متغزلة في الإعلامية:

غير البسمة والجسم المعبه نعومه..

عندك بهرة القمرة البتخفي نجومه..

وزارة الصحه عنك اكدت معلومة..

حتي العطسه منك خاليه من جرسومة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين