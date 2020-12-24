عكرمة حسن : ندمان على فيديو الرقص واعتذر لجمهوري





بزغ نجمه ضمن كورس الفنان الشعبي يوسف البربري اشتهر بتقديم الرقصات خلال الحفلات الخاصة والعامة الشيء الذي خلق له قاعدة جماهيرية.. عكرمة حسن أحد أعضاء فرقة يوسف البربري انتشر له فيديو أثار حفيظة الأسافير.. (السوداني) حاصرته بالتساؤلات:

* هل جاءت ضربة البداية ضمن فرقة البربري أم هناك تجربة مسبقة؟

أول ظهور لي كان ضمن فرقة اولاد الحلة الجديدة مع المطرب أحمد جمال لفترة عام من ثم انتقلت إلى فرقة الفنان أحمد هاشم من ثم إلى يوسف البربري.

* هل هناك اتجاه لممارسة الغناء بما أنك صاحب صوت جميل؟

أنا رافض الفكرة تماماً رغم محاولات الأصدقاء بضرورة أن اتجه للغناء.

* تعتبر أكثر أعضاء الكورس شهرة بسبب الرقص المصاحب للغناء؟

بالتأكيد الرقص خلق لي قاعدة جماهيرية لا يستهان بها وأصبحت معروفاً بشكل كبير لجمهور الفنان البربري للحد الذي يستوقفني الكثيرون قبل الصعود للمسرح لأخذ الصور التذكارية.

* في أحيان كثيرة تكون حركتك علي المسرح محل امتعاض الكثيرين؟

أشعر بذلك لكن لا أستطيع السيطرة على نفسي فأنا أعيش بكل احساسي وانا على خشبة المسرح خاصة إذا كانت أجواء الحفلة محفزة.

* ماهو رأي الأسرة وتعليقهم علي رقصك؟

في أحيان كثيرة تقوم الوالدة بنصحي وتوجيهي بضرورة عمل كنترول على ما أقدم من رقصات.

*انتقادات لاذعة على صفحتك الشخصية بموقع التواصل تك توك؟

أحرص على عدم الرد علي التعليقات السالبة وأسعى لأخذ ما يطور مشواري.

* هل العائد المادي مجز؟

في ظل الظروف الراهنة لا بكل تأكيد.

*الخطوة المستقبلية؟

افكر في الهجرة خارج البلاد قريبا.

*تحصيلك الأكاديمي؟

جلست لامتحانات الشهادة الثانوية علمي ونجحت والحمد لله لكن الموسيقى وعشقي للغناء اخذني عن الأكاديميات.

* نشر مؤخرا فيديو لك تؤدي من خلاله اغنية للفنان عبدالخالق برفقة آخر قوبلت بالهجوم باعتبار انها رقصة عروس؟

انا نادم أشد الندم على الفيديو الذي لن يكرر مرة اخرى وكل مافي الامر انني اقوم بترويج لأعمال المطربين الجديدة حسب طلبهم واعتذر لجمهوري عن الفيديو باعتبار انها رقصت بنات وساعمل علي ضبط احساسي مستقبلا.

حوار: تفاؤل العامري

صحيفة السوداني