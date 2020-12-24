مصر.. وفاة أستاذ جامعي بعد شهر من اتهامه بالإساءة للقرآن





توفي أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية محمد مهدلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية

مصر… إيقاف أستاذ جامعي وفتح تحقيق بسبب فيديو تحدث فيه عن النبي محمد

مصر… إيقاف أستاذ جامعي وفتح تحقيق بسبب فيديو تحدث فيه عن النبي محمد

وقال الدكتور السيد رشاد، عميد المعهد، في تصريح له: “الدكتور محمد مهدلي كان مريضا ومر بظروف صحية صعبة”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، قد أحال محمد مهدلي، عضو هيئة التدريس بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، إلى النائب العام على خلفية تداول فيديوهات تتضمن إهانته القرآن.

وأوصت الوزارة بإحالة الواقعة إلى النائب العام للتحقيق فيما هو منسوب له من اتهامات، أبرزها ازدراء الأديان، وامتهان ثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة.

وتضمنت قرارات الوزارة وقف الأستاذ الجامعي عن العمل وإحالته إلى مجلس أديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة.

العربية نت