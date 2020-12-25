شاهد بالصور: المطربة عائشة الجبل تعود لإثارة الجدل مجدداً وتفاجئ جمهورها بنيولوك جديد





عادت المطربة الشابة عائشة الجبل لإثارة الجدل بمنصات مجدداُ بمواقع التواصل الإجتماعي وذلك من خلال بعض الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي “بفيسبوك” وجعلتهم يبدون دهشتهم ويتفاجأون بالنيولوك الذي طلت به .

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد ذكر بعض الناشطين بأن الجبلية أصبحت مسيطرة على الساحة في العديد من النواحي (مظهر وغناء وتمثيل كمان). فيما أبدت بعض السيدان إعجابهن بالثوب الذي كانت ترتديه الجبلية حتي أصبحنّ في حالة سؤال متواصل لمعرفة المكان الذي قامت بشراءه منه..

الخرطوم:(كوش نيوز)