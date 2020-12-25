أمين مجلس السيادة يبتدر حملة (حنبنيهو)





ابتدر الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد الغالي، بشارع الجامعة بالخرطوم امس، مبادرة لجان التغيير والخدمات بمحلية الخرطوم – تنسيقية الخرطوم جنوب – “حنبنيهو”، لإعادة ترميم الطرق والواجهات التي تأثرت خلال المسيرات الإحتجاجية الماضية.

وقال الفريق الغالي في تصريح صحفي إن المبادرة تأتي ضمن سلسة من الحملات تهدف للإصلاح والتعمير ونظافة البيئة، مؤكداً دعم المبادرة بتوفير الآليات وتسخير الامكانيات المتاحة لإنجاحها بالتعاون مع محلية الخرطوم

وثمن، الدور الكبير الذي تضطلع به لجان التغيير والخدمات بمحلية الخرطوم والخرطوم ٣ وجمعية نساء الخرطوم ٣ لإنجاح المبادرة، ووعد بدعم ومساندة مثل هذه المبادرات.

السوداني