والي الجزيرة يقف على أضرار أحدثتها تفلتات أمنية بودمدني





وقف والي ولاية الجزيرة د. عبد الله إدريس، برفقة اعضاء لجنة أمن الولاية، على الأضرار التي خلفتها التلفتات الأمنية بمنطقة (موبي الثورة) بمحلية ود مدني الكبرى .

وعقد الوالي اجتماعا مع العمد والمشائخ والإدارات الأهلية ولجان المقاومة والخدمات والتغيير.

واكد الوالي خلال الاجتماع أن التغيير الذي حدث بالسودان مرتكز أساسي للتنمية والازدهار وإحداث توازن في توزيع الثروات والمساواة بين جميع المواطنين الذين يجمعهم حق المواطنة دونما عرق أو جنس.

وقال الوالي بحسب (وكالة السودان للانباء) امس، إن منطقة موبي ذات ثقل شعبي يجب على القيادات الشعبية ولجان الخدمات والمقاومة المساهمة في بسط الأمن بمزيد من التوعية والمعرفة بالحقوق والواجب، معلناً إنشاء مركز للشرطة بالمنطقة لبسط هيبة الدولة وأكد ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

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