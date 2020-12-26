ضبط (مافيا) تتاجر بدواء كورونا مهرب من أميركا





أوقفت مباحث العمليات الفيدرالية أطباء مافيا بين عناصرها أطباء بتهمة الاتجار في دواء وعقاقير طبية مهربة من أمريكا وبيعها بأسعار باهظة لعلاج الكورونا.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن إدارة العمليات الفدرالية شعبة أم درمان(البستان)، رصدت معلومات عن نشاط مجموعة من الأطباء في ترويج وبيع أدوية محظورة وغير مسجلة بالمجلس الأعلى للصيدلة والسموم تستخدم لعلاج الكورونا بأسعار باهظة للمواطنين .

وأضاف المصدر أن المباحث كلفت فريقا ميدانياً لتقصي الحقائق وجمع المعلومات، ومن خلال العمل الميداني تبين أن مجموعة من الأطباء ينشطون في تهريب الأدوية غير المسجلة خاصة في ظل جائحة كورونا، وبيعها للمواطنين لعلاج كورونا .

وأوضح ذات المصدر أن الفريق نصب كمينا بعد حصوله على إذن من نيابة التحقيق الجنائي ألقى بموجبه القبض على أحد عناصر المجموعة وبتفتيشه ضبط بحوزته كراتين من الدواء غير المسجل، وامتد القبض ليشمل ثلاثة أطباء آخرين أخضعوا للتحقيق حيث اقروا بتداولهم للدواء وبيعه .

وقال المصدر إن الشرطة دونت ضدهم بلاغات وفقا للمواد (١٦/١٥) من قانون الصيدلة والسموم بدائرة التحقيق الجنائي ومن ثم أرسلت المعروضات إلى المجلس الأعلى للصيدلة والسموم، وأفاد الأخير بأن الدواء غير مسجل وكذلك غير مسموح بتداوله، وترتب على الإفادة بلاغ آخر وفقا للمادة (١٨) من قانون الصيدلة والسموم .

الخرطوم: محمد أزهري

صحيفة السوداني