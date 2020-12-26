شاهد بالفيديو: المطربة “نون العنكبوتة” تشعل غضب الأسافير بتقديمها لفاصل من الرقص بطريقة “هستيـرية”





تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة (نون العنكبوتة)، وهي تقدم فاصل من الرقص بطريقة “هستيرية”وغريبة حيث صنفها رواد مواقع التواصل كأول فنانة تقدم مثل تلك الرقصات الإستعراضية بالطريقة التي شاهدوها في الفيديو.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدي عدد من رواد مواقع التواصل غضبهم من فاصل الرقص الذي قدمته المطربة نون بأعتبار أن تلك الطريقة فيها تقليد لرقصات الشباب بجانب وصف الأزياء التي كانت ترتديها وتشبيهها “بالرجالية “،فيما قال أخرون إن الغناء فقد معناهو وكلماته الرصينه وأصبح عبارة عن “كلمتين تلاتة والباقي جبجبة”.

الخرطوم:(كوش نيوز)