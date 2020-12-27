وزير الاعلام: اعتدنا علی سخافات ما يسمی بالدجاج الاليكتروني





اعتدنا علی سخافات ما يسمی بالدجاج الاليكتروني، حتی صرنا لا نأبه له، لكن ما يؤسف له ان ينحدر زملاء من الصحفيين والصحفيات لهذا الدرك السحيق.

هناك من وضع نفسه في مكان الخصومة، وهو حر في ذلك، ولذلك لا نستغرب مما يفعله ويكتبه، لكن نستغرب كثيرا ممن نظن فيهم الخير، فيأبوا إلا أن يكونوا عكس ذلك.

التصريحات التي أدليت بها للإعلام حول قضية المرحوم بهاء الدين ليست رأيا شخصيا ولا رجما بالغيب ولا تخمينات، إنما هي معلومات رسمية موثقة.

ولأن نتيجة التشريح الثاني لم تظهر بعد ولم تقرر النيابة شيئا، لذا اكتفيت بسرد الوقائع الموثقة بعد مراجعتها مع المصادر المسؤولة، وفي انتظار نتيجة التشريح وقرار النيابة، وعندها لكل حادث حديث

تم تداول أخبار كاذبة تقول أن وزير الإعلام تراجع عن تصريحاته، وهي اخبار مؤلفة وكاذبة، وتجدني آسفا أن أجد وراءها أسماء زملاء وزميلات لم استطع ان أجد لهم عذرا في هذا.

هذا هو نص التصريح كاملا والذي اتحمل مسؤوليته بكل كلمة وردت فيه

(المعلومات المتوفرة الآن أن قسم الصافية تلقى بلاغا بوفاة بهاء الدين بأحد مراكز الدعم السريع أثناء التحقيق معه، وتم تحويل الجثمان لمشرحة أمدرمان. حيث تم تشريحه.

النائب العام مولانا تاج السر الحبر ألتقى بأسرة المرحوم بهاء الدين مساء الخميس واستمع لطلبهم بإعادة التشريح، ووجه بالاستجابة فورا للطلب.

تم تكليف وكيل النيابة هيثم محجوب محمد احمد بمتابعة ملف القضية بالرقم ٤٩٤/ ٢٠٢٠

وتكليف لجنة طبية من الطب العدلي برئاسة بروفيسور عقيل لإعادة تشريح الجثمان ورفع نتيجة التشريح للنيابة العامة، بناء على نتيجة إعادة التشريح سيتم إعادة تقييم البينات ونوع البلاغ والمواد المفتوح بها البلاغ.)

بقلم

فيصل محمد صالح

*وزير الاعلام السوداني