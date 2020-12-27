شاهد الفيديو: المطربة ندي القلعة تعود لإشعال النار مجدداً و”تقبل رأس” معجب جرح ساعده أثناء أدائها لأغنية حماسية





عادت المطربة ندي القلعة لإشعال النار مجدداُ بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي وذلك من خلال الفيديو الذي التقطه لها أحد المتواجدين بالحفل وهي تنهض من مكانها وتنحني “لتقبيل رأس “أحد معجبيها الذي إنفعل مع الأغنية الحماسية التي كانت تتغني بها في الحفل.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت المطربة ندي القلعة تقدم الفاصل الغنائي وهي جالسة على “الكرسي” ولكن عندما جاءها الرجل وساعده ملئ بالدماء، ولم تجد وسيلة للتعبير عن إعجابها سوى وقوفها “لتقبيل” رأسه وحبست دموعها التي كادت أن تنزل في تلك اللحظة إلا أنها توقفت عن إكمال الأغنية التي أدخلت الرجل في تلك الحالة .

ووفقاً لرصد تعليقات الفيديو فقد أبدي عدد من رواد مواقع التواصل إعجابهم مقروناً بشئ من الدهشة ، حيث قالوا (ضكران يا أبو الرجال بس ماعصرت علينا بالمنظر ده).

الخرطوم:(كوش نيوز)