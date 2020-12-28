شاهد بالصور.. الفتاة السودانية “إحسان” التي تزوجت دون موافقة والدها تظهر في لحظات رومانسية مع زوجها قبل سفرهما للسويد





تصدرت الفتاة السودانية (إحسان) قائمة أهم وأبرز الشخصيات التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد قصتها الشهيرة بهروبها من منزل والدها والزواج من شاب رفض أهلها زواجه منها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك متابعيم لأخبارها أول بأول.

حيث نشرت بعض الصفحات الشهيرة صور لإحسان مع زوجها الجنوب سوداني من مقر أقامتهما بدولة الجنوب, وظهر الزوجين في الصور وهما ممسكين ببعض وعلى مقربة من بعضهم البعض قبل سفرهم لدولة السويد حسبما ذكر ناشرو الصور.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي رصدتها محررة موقع النيلين ساخرة من ظهور الفتاة إحسان مع زوجها, حيث علق الكثير من الرواد بتعليق واحد (قمة الرومانسية) بينما حذرها البعض من حدوث انفصال من زوجها في مقبل الأيام, وذكروا لها أن إذا حدث الانفصال أو الطلاق فلن تجدي أسرة تحميك بعد أن تبرأ والدك منك.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين