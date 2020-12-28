شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل والكوميديان حسن تسريحة داخل المطبخ والجبلية تلوح له بالسكين





واصل الكوميديان السوداني الضجة حسن تسريح تقديم حلقات برنامجه (العجلة الدبل) الذي يسجل من خلاله بعجلته الشهيرة زيارة لنجوم الفن والمجتمع ويكشف من خلاله تفاصيل حياة هؤلاء النجوم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن فقرة الكوميديان تسريحة الأخيرة والتي وجدت حظها من التداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي كانت مع الفنانة المثيرة للجدل عائشة الجبل.

ومن ضمن فقرات الحلقة كانت فقرة المطبخ حيث طرح تسريحة عدد من الأسئلة على المطربة داخل مطبخ منزلها, منها الأهم من يد (الفندك) شنو؟ فأجابته الجبلية (الفندك) نفسه.

بعد ذلك اشترط الكوميديان على الفنانة العثور على سكين داخل المطبخ مقابل حصولها على (سحبة) بعجلته, لتباغته الجبلية بثلاثة سكاكين بدلاً من واحدة وتشهر له الثالثة في وجهه في إطار كوميدي ما دفع تسريحة لقول (التالتة ثابتة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين