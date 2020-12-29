بابكر سلك يكتب: بعيداً عن السياسة
] دور العبادة من مساجد وكنائس ودير
] هل هي أمكنة للترويح عن الأنفس والتقرب للخالق بحسب العقيدة ؟
] أم هي منارات إجتماعية تهتم بالتربية والتنشئة ونشر الفضيلة وقتل مشكلاتنا الإجتماعية بحثاً ؟
] يعني في مجتمعنا الضيق ده هل دور المسجد مقتصر على آداء الصلوت والإنتشار في الأرض بعد السلام
] أم هو دور رائد يطرح المشكلات ويناقشها ويعالجها ؟
] يعني مسجد الحي أليس من وجباته حل مشكلة نفايات الحي وتصريف المياه ومحاربة الباعوض والعادات الضارة تنسيقاً مع الجهات المختصة ؟
] الكنيسة في المسالمة مثلاً لو نظنت حملة نظافة للمسالمة وإزالة عوارض الشارع ورش الباعوض
] تفتكروا في حي حايكون أجمل وأنضف من المسالمة ؟؟؟
] أكيد لو حصل بنبقى كلنا لينا في المسالمة مليون غزال
] ًشوف الثورة مثلا
] أية حارة على الأقل فيها أربعة مساجد وعدد أربعة مصلى
] لو كل واحد فيهم قام بدوره المجتمعي
] صدقوني شارع الإمتداد ماكان بين الزلطين بقى إمتداد لجبال كرري
] زمان وفي المناطق النائية إرتبطت الخدمات الصحية بالمساجد والكنائس
] ولليوم يقوم ديوان الزكاة بدور ولو أنه ضئيل في هذا المجال إذا ما قارناه بدور الكنيسة
] ولكن في الآخر الأتنين بقوموا بدورهم بصرف النظر عن الحاصل والحصل
] وياسلام على دور العبادة لما تصدم خدماتها للمواطنين في مناطقها وتشركهم في لجانها للخدمات المجتمعية بصرف النظر عن الدين أو المذهب أو الطريق أو العرق أو الإنتماء السياسي
] وهي دور في مواقعها ميزة تقديم الخدمة المجتمعية عن قرب
] اذن لدور العبادة أدوار مجتمعية هامة أولها أنها تمثل قاعات حوار للمشكلات التي تواجه المجتمع
] ثانيها العمل على تطبيع العلائق الإجتماعية والخدمة المجتمعية بين العقائد المختلفة والمذاهب العديدة
] فالدين لايعرف ولايعترف بتكفير الآخر
] لكم دينكم ولي دين
] ولكن لنا جميعاً وطن واحد
صحيفة الانتباهة
2 تعليقات
(فالدين لايعرف ولايعترف بتكفير الآخر)..ده كلام شنو يازول انت ما قرات المرحلة الابتدائية و اللا شنو! يمكن(سلوكك) اتلخبطت يابطل..الله يهدينا ويهديك ويغفر لنا ويغفر لك. قول امين…
كلام في السلك يا دفعه