بابكر سلك يكتب: بعيداً عن السياسة





] دور العبادة من مساجد وكنائس ودير

] هل هي أمكنة للترويح عن الأنفس والتقرب للخالق بحسب العقيدة ؟

] أم هي منارات إجتماعية تهتم بالتربية والتنشئة ونشر الفضيلة وقتل مشكلاتنا الإجتماعية بحثاً ؟

] يعني في مجتمعنا الضيق ده هل دور المسجد مقتصر على آداء الصلوت والإنتشار في الأرض بعد السلام

] أم هو دور رائد يطرح المشكلات ويناقشها ويعالجها ؟

] يعني مسجد الحي أليس من وجباته حل مشكلة نفايات الحي وتصريف المياه ومحاربة الباعوض والعادات الضارة تنسيقاً مع الجهات المختصة ؟

] الكنيسة في المسالمة مثلاً لو نظنت حملة نظافة للمسالمة وإزالة عوارض الشارع ورش الباعوض

] تفتكروا في حي حايكون أجمل وأنضف من المسالمة ؟؟؟

] أكيد لو حصل بنبقى كلنا لينا في المسالمة مليون غزال

] ًشوف الثورة مثلا

] أية حارة على الأقل فيها أربعة مساجد وعدد أربعة مصلى

] لو كل واحد فيهم قام بدوره المجتمعي

] صدقوني شارع الإمتداد ماكان بين الزلطين بقى إمتداد لجبال كرري

] زمان وفي المناطق النائية إرتبطت الخدمات الصحية بالمساجد والكنائس

] ولليوم يقوم ديوان الزكاة بدور ولو أنه ضئيل في هذا المجال إذا ما قارناه بدور الكنيسة

] ولكن في الآخر الأتنين بقوموا بدورهم بصرف النظر عن الحاصل والحصل

] وياسلام على دور العبادة لما تصدم خدماتها للمواطنين في مناطقها وتشركهم في لجانها للخدمات المجتمعية بصرف النظر عن الدين أو المذهب أو الطريق أو العرق أو الإنتماء السياسي

] وهي دور في مواقعها ميزة تقديم الخدمة المجتمعية عن قرب

] اذن لدور العبادة أدوار مجتمعية هامة أولها أنها تمثل قاعات حوار للمشكلات التي تواجه المجتمع

] ثانيها العمل على تطبيع العلائق الإجتماعية والخدمة المجتمعية بين العقائد المختلفة والمذاهب العديدة

] فالدين لايعرف ولايعترف بتكفير الآخر

] لكم دينكم ولي دين

] ولكن لنا جميعاً وطن واحد

صحيفة الانتباهة