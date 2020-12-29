شاهد بالصور: شاب سوداني يدهش الناشطين (بنقشه) ويضع راسمات الحنة في فتيل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب سوداني وهو يضع الحنة على أيدي وأرجل سيدة بأشكال مختلفة والجدير بالذكر أن مهنة (رسم الحنة) تعتبر من العادات والتقاليد السودانية يتقلدها النساء منذ الأزل.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنزعاجهم من الشاب حيث ذكر البعض أن مهنة الحنة تختّص بالسيدات ،ولكن ما فعله الشاب يعتبر أمر دخيل على المجتمع السوداني، وقال ناشطون (هذا الشاب وضع راسمات الحنة في فتيل).

الخرطوم (كوش نيوز)