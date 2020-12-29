شاهد بالفيديو: المطربة وجدان الملازمين تشعل المواقع الإسفيرية مجدداً بتقديمها فاصل من الرقص المثير





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة وجدان الملازمين وهي تقدم فاصل من الرقص الإستعراضي في إحدى حفلاتها المقام في إحدى المزارع وقال ناشطون (انها منفعلة في رقصها وتوضح أن المزارع لسة م قفلت وهي شغالة).

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى البعض من رواد السوشيال ميديا إنزعاجهم من رقصها معللين أن هذا ليس رقصاً وإنما تلوث بصري كما أنهم اعتادوا على رقصها مسبقاً في فيديو آخر.

الخرطوم (كوش نيوز)