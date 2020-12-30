القراي ذكي شديد وشيطان في صورة إنسان
في الحقيقة
حضَرت المؤتمر الصحفي للقراي وجاء منافي للواقعية وهو مؤتمر صحفي عاطفي لدر إستعطاف (أولياء الأمور) لامتصاص صدمتهم عقب توزيع المناهج على أبنائهم.
القراي يحاول تسيس المناهج وإتهام النظام السابق بوضعها بغير اعتراف واضح منه أن المناهج توضع في عهد الكيزان بواسطة لجان تعليمية محايدة لا علاقة لها بالحركة الإسلامية أو الكيزان والكيزان لم يتدخلوا في كيفية وضع المناهج والطريقة التي يجب أن تخرج بها.
القراي طمس المناهج وعراها من محتواها الأساسي وبطن بداخلها فِكر تطرفي ضد الدين بطريقة ذكية وازال كل الذي يؤثر على فكر (النشء) وبدأ بالصف الأول واهتم بتغير منهج هذا الصف بالذات ليتمرحل وينتقل للصفوف الأخرى وعقله مغسول تماما بفكر الجمهوريين.. وانا بقول الجمهوريين لانو كل المسؤولين من تغير المناهج اليوم من الحزب الجمهوري جمعهم القراي ليكونوا عوناً وسنداً له.
اقسم بالله انا كنت مساهمة في وضع المناهج في لجنة التدقيق والملاحظة في العام 97 والمناهج لم تكن مسيسة بل كانت تقوم على مبدأ يراعي ويحفظ العادات والتقاليد اولا والدين ثانيا والإسلاميين كانوا لا يهتموا لها لأنهم فعلا يعرفون أن الشعب السوداني شب على فطرة سمحة وعادات محافظة فلذلك لم يستغلوها ابداً وهي اصلا لا يوجد بها ما يعيب النشء كما يريد القراي الان.
القراي في حديثه اليوم شخصن الحملة ووضع لها أشخاص بعينهم تحدث عنهم بأنهم (كيزان) يقودون الحملة ولا يعرف ان الشعب كله يعي ويعرف ما يحصل أمامه وهم ليسو أغبياء.
انا من الذين يدافعون عن الثورة وضد القراي وفكره الخبيث الذي يريد له أن يقوم وينشأ بين نشئنا.. فهو الان يستهدف الصف الأول الابتدائي لأنه يعلم أن (تعليم في الصغر كالنقش في الحجر) وهاهو يحذف منهم قيم وثوابت إيمانية وروحية وآيات قرآنية مهمة ويريد أن يرسخ لهم فكر هدام وتشكيك مستمر في عقيدتهم ودينهم.
القراي ذكي شديد وشيطان في صورة إنسان.
نكره الكيزان وكل من يتبع لهم ويجب ألا نحشرهم في كل شئ لنغطي على أخطائنا الكارثية التي وضعناها بأيدينا.
اللهم بلغت اللهم فشهد
#بييييس
#إزالة_القراي
#منتهي
#قاوم_العواليق
بقلم
Sara Taha
8 تعليقات
السؤال ما علاقة الحب والتمجيد بين الجمهوري والشيوعي ما الذي يجمعه مع اليسار والعلمانية والليبرالية والصهيونية ؟ إنه كراهية الإسلام وأهله والعمل علي محاربته كمنهج حياة ومخلص ليس لمجتمعات الإسلام بل للبشرية لذا تجد أن رسالة القراي للدكتوراه عن فكر محمود محمد طه عن المناهج لم تتم الا في امريكا بل لا يمكن لأي عالم ينتمي للإسلام أن يجيزها مهما بلغ به كراهية الإسلام وأهله. المخابرات الامريكية بكل تأكيد هي من تولت شأنه في انتظار لحظة الغفلة والتوهان التي أتت بالشيوعي المتامرك حمدوك رئيس وزراء للبلد وقد دعمته للأسف البلدان في منطقتنا التي تخاف من تجارب نجاح الفكر الإسلامي السياسيي وتتبني محاربته بكل قسوة ظنا منها أن نموذج العلمانية والليبرالية هم الأنسب لمجتمعاتنا مع إستغلال ساذج للفشل الاقتصادي لنظام البشير الذي تم اقتياده لحتفه بفصل جنوب السودان الذي خطط له اليسار السوداني ومصر بمباركة أحزاب عريقة كحزب الأمة واستسلام من الإسلاميين بتصديق ساذج وغير ناضج لأفكار ومخططات أمريكا واتباع الصهيونية في المنطقة. الخطورة ليست في القراي وحده بل أن الشيوعية واليسار الذي كشر عن أنيابه للمجتمع السوداني المسلم قد وضع في كل مؤسسة قراي ينتمي لفكر حرب الإسلام فالخطورة التي يمثلها الرشيد سعيد في الإعلام وعبد الباري في القضاء كنماذج لا تختلف في الهدف عن القارئ واضع المناهج وما خفي أعظم. أيها السادة أظن أن ما تواجهه الأمة السودانية في عقيدتها واسلامها ووجودها اليوم من تكالب مكشوف علي حرب الاسلام واهله لا يقل خطورة عن فعل حرب التتار و هتلر و موسليني الديكتاتوريات الأكثر بشاعة في التاريخ. اظن ان تسارع وتيرة الفعل لهذا المخطط ولهذا الاندفاع الاعمي والاخراج القبيح قد كشفه في مهده وبدايته وجعل الجميع يدرك حجم الخطورة الجهنمية و يلمسه بل يراه بأم عينيه في نفسه وبيته ومستقبل أطفاله لذا لا غرابة أن استشعر الجميع بالخطر وفهموا الدرس باكرا فقد نادي الصادق المهدي وحزبه من البداية بابعاد القراي وكذلك هئية علماء السودان وحسنا فعل أنصار السنة بعقد الندوات التوضيحية الرافضة وأخيرا وصل أهل الفكر الصوفي بالمطالبة بإبعاد القراي دون أن يقبلوا مناقشة الأمر ولا أظن أن الأمر سيتوقف عند إبعاد القراي و محاكمته بل سيتجاوز ذلك كثيرا بفضل وعي الشعب وانتشار المعرفة وكل ذلك بفضل الله في كشف صراع الحق والباطل وحكمته في حفظ دينه وعقيدته على مر الحقب والازمان . نسأل الله ان يحفظ لنا بلدنا وديننا من كل حاقد وعابر يريد بنا شرا وان يهدي الجميع لطريق الإسلام وشرعه أنه قادر مجيب
الكوز او الكوزة لو مشي علي الارض وشفنا اثره بنعرفو كوز.. خليك لما يكتب… قالت بكره الكيزان وكانو محايدين…. علي فرعون يا هامان
طيب يا سوداني يا اصلي واشك في ذلك
ممكن توضح لي أي فقرة او مادة في مقررات الكيزان الانت بتقول عليها دي اعترضت ؟؟؟؟؟ اي مادة مخالفة للشرع والسنة النبوية ؟؟؟؟ أي فقرة مخالفة للعادة والتقاليد السودانية السمحة ؟؟؟؟؟؟
ام ان القطيع زمن الكيزان كانوا فقط من طيشة الفصل لانهم قضوها سكر و عربدة و الان عايزين يغيروا المقررات للتماشى مع أفكارهم الهدامة . 30 سنة و الكيزان بغيروا في المناهج لكن كفر والحاد زي دا ما شفناهو ….. و ياريت لو الكيزان رجعوا عشان يقطعوا راس الكفر دا واتباعه من مثالك .
سوداني خنيث..الكوز اليقوم ليك في رويسك الفاضي ده ايها العاطل
القراي ذكي شديد وشيطان في صورة إنسان.
انت كده أسأت للشيطان …..
القراي فاق ابليس نفسه …………
ابليس قال اني اخاف الله رب العالمين……….
القراي لايخاف الله رب العالمين ……………
يبقى منو الافضل !!!!!!!!!!!!!!!!
اكيد من يخاف الله هو الافضل ………..
اذن ابليس افضل من القراي ……..
في الايه رقم 16 من سورة الحشر قال الله تبارك وتعالى:
(كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين)
الشيطان يخاف الله اما القراي فلا يخاف الله ..
عليه الشيطان افضل من القراي …………..
هو الزول ده لي الان ما استقال واذا كان اي زول بقول النصيحه كوز نحمد الله كثيرا ان الشعب السوداني شعب كوز بالاجماع لان الدين ليس للكيزان وحدهم ومافي مسلم بيقبل تحريف وتاويل وتاليف في الدين وعادة ما يكون هناك اصوات نشاذ . وربنا يهدي الجميع ويجنب البلد الفتن .
مناهج الكيزان كانت تؤسس لمشروعهم الحضاري و لا تراعي التنوع في السودان اليس هذا تسييس و ادلجة؟؟!! .. الكيزان لما خربوا هيكلة التعليم و نقصوا سنة دراسيةو العوا المرحلة المتوسطة هل عقدوا مؤتمرا مهنيا تشاوريا ام أنه أمر مدبر و جاهز .. تم تدمير ممنهج للتعليم في السودان و مخرجاته واضحة للعيان الآن خريجين جهلة في كل شئ بما فيه الدين نفسه لأنها كانت مقررات تحفيظ دون زرع لقيم مكارم الأخلاق..