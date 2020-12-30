



في الحقيقة

حضَرت المؤتمر الصحفي للقراي وجاء منافي للواقعية وهو مؤتمر صحفي عاطفي لدر إستعطاف (أولياء الأمور) لامتصاص صدمتهم عقب توزيع المناهج على أبنائهم.

القراي يحاول تسيس المناهج وإتهام النظام السابق بوضعها بغير اعتراف واضح منه أن المناهج توضع في عهد الكيزان بواسطة لجان تعليمية محايدة لا علاقة لها بالحركة الإسلامية أو الكيزان والكيزان لم يتدخلوا في كيفية وضع المناهج والطريقة التي يجب أن تخرج بها.

القراي طمس المناهج وعراها من محتواها الأساسي وبطن بداخلها فِكر تطرفي ضد الدين بطريقة ذكية وازال كل الذي يؤثر على فكر (النشء) وبدأ بالصف الأول واهتم بتغير منهج هذا الصف بالذات ليتمرحل وينتقل للصفوف الأخرى وعقله مغسول تماما بفكر الجمهوريين.. وانا بقول الجمهوريين لانو كل المسؤولين من تغير المناهج اليوم من الحزب الجمهوري جمعهم القراي ليكونوا عوناً وسنداً له.

اقسم بالله انا كنت مساهمة في وضع المناهج في لجنة التدقيق والملاحظة في العام 97 والمناهج لم تكن مسيسة بل كانت تقوم على مبدأ يراعي ويحفظ العادات والتقاليد اولا والدين ثانيا والإسلاميين كانوا لا يهتموا لها لأنهم فعلا يعرفون أن الشعب السوداني شب على فطرة سمحة وعادات محافظة فلذلك لم يستغلوها ابداً وهي اصلا لا يوجد بها ما يعيب النشء كما يريد القراي الان.

القراي في حديثه اليوم شخصن الحملة ووضع لها أشخاص بعينهم تحدث عنهم بأنهم (كيزان) يقودون الحملة ولا يعرف ان الشعب كله يعي ويعرف ما يحصل أمامه وهم ليسو أغبياء.

انا من الذين يدافعون عن الثورة وضد القراي وفكره الخبيث الذي يريد له أن يقوم وينشأ بين نشئنا.. فهو الان يستهدف الصف الأول الابتدائي لأنه يعلم أن (تعليم في الصغر كالنقش في الحجر) وهاهو يحذف منهم قيم وثوابت إيمانية وروحية وآيات قرآنية مهمة ويريد أن يرسخ لهم فكر هدام وتشكيك مستمر في عقيدتهم ودينهم.

القراي ذكي شديد وشيطان في صورة إنسان.

نكره الكيزان وكل من يتبع لهم ويجب ألا نحشرهم في كل شئ لنغطي على أخطائنا الكارثية التي وضعناها بأيدينا.

اللهم بلغت اللهم فشهد

#بييييس

#إزالة_القراي

#منتهي

#قاوم_العواليق

بقلم

Sara Taha