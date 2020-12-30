محكمة الخرطوم تبرئ ثلاثة ثوار من تهمة مقتل شرطي





أعلنت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس براءة “3” ثوار من تهمة مقتل شرطي في (مليونية جرد حساب) خلال موكب توجه لرئاسة الوزراء العام الماضي.

ولقي الشهيد حتفه إثر هجوم تم على عربة دورية تتبع لادارة النجدة والعمليات كانت في طريقها توصيل وجبة للقوة المرابطة بالقرب من مجلس الوزراء.

وعليها أمرت المحكمة باطلاق سراح المتهمين فوراً مالم يكونوا على ذمة قضايا أخرى، وقالت يحق للاتهام الاستئناف في فترة “15” يوم ورفع الأوراق للمحكمة العليا لتأييد او الغاء ,وجاء قرار البراءة نسبة لأن الاتهام فشل في اثبات بيناته.

صحيفة الجريدة