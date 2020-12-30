الإعدام لموظف اختلس آلاف الجنيهات





أصدرت محكمة جنايات كسلا حكمًا هو الأوّل من نوعه تجاه قضايا الفساد والاختلاس بالإعدام شنقًا لموظف اختلس”312″ ألف جنيه بمؤسسة تمويل في الولاية.

وقالت مصادر، إنّ المحكمة أدانت المحكمة المدان تحت المادة 2/177 من القانون الجنائي المتعلّقة بخيانة أمانة الموظف العام بالدولة.

وقالت المحكمة إنّه ثبت لها من خلال المستندات التي قدّمتها نيابة الأموال العامة”هيئة الاتهام” بأن المدان استولى على مبلغ”312″ ألفًا و”388″ جنيهًا سودانيًا.

وتعتبر العقوبة الصادرة هي الأولى من نوعها فيما يتعلق بقضايا فساد مالي.

باج نيوز