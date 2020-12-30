السفير حاج ماجد سوار: عجبت لجرأة القراي و هو يتحدى عقيدة 40 مليون من أهل السودان
#أوقفوا_العبث
عجبت للقراي و أنا أسمع و أرى ما تحدث به في مؤتمره الصحفي عن المناهج!
عجبت له و هو يدافع عن (باطله) و (خزعبلاته) التي يريد أن يحشو بها عقول أبنائنا!
عجبت له و على جرأته على الله و هو يلوح بإحدى اللوحات التي تجسِّد الله على هيئة إنسان ( سبحانه و تعالى عما يصفون )، و في معرض تعليقه قال إن الصورة لم يكتب عليها أي تعليق أو شرح !
القراي الجمهوري يقوم فكره على أن محمود محمد طه هو صاحب الرسالة (الثانية)!!! و هذا يعني أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم ليست هي (الرسالة) الخاتمة !
بل إن فكره يعتبر أن محمود هو ( الله )! و أذكر و نحن طلاباً في السنة الأولى بجامعة الخرطوم عشية إعدام محمود عندما تجمع أتباعه في الميدان الغربي و أمضوا الليل و هم ينظرون إلى السماء و يرددون ( يا حي يا قيوم إتجلى في الخرطوم ، المهرجان هنا المهرجان أتى ) في انتظار أن يتجلى محمود !
عجبت لجرأة القراي و هو يتحدى عقيدة 40 مليون من أهل السودان و يريد أن يكتب مناهج تعليم أبنائهم وفق ( هواه) متجاوزاً حتى لجان التأليف المتخصصة في المركز القومي للمناهج الذي تسلل لإدارته على حين غفلة من الزمان!
و عجبت أكثر كيف يسكت أسهل العهد الإنتقالي على التلاعب بمناهج التعليم الذي هو مستقبل الأمة و مفتاح نهضتها !
يا برهان و يا حميدتي و يا حمدوك أوقفوا هذا العبث و أبعدوا هذا الشخص وأداً للفتنة و احتراماً لعقيدة و قيم شعبكم !
( سبق لي أن كتبت نعم لتطوير المناهج ، لا للعبث و مس عقيدة و قيم الأمة ).
#إبعاد_القراي_مطلب_شعبي
السفير حاج ماجد سوار
6 تعليقات
لأن الشعب السوداني شعب مسالم لدرجة التفريط.
كل كوز هو بالضرورة ضد القراي .
ليس حرصا ولا غيرة منهم على الدين .. فقد خبرناهم على مدى ثلاثين عاما وعرفنا نفاقهم والتناقض المريع ما بين خطابهم الديني وبين ما يفعلون .
فهم فقط وجدوها الآن فرصة ليمارسوا ذات خبثهم ومكرهم في إثارة العواطف الدينية بزعمهم أن القراي معادي للاسلام . والهدف النهائي لهم هو الهجوم على الثورة التي أطاحت بهم .
الاخ الفاروق , دعك من الكيزان , انت رايك شنو في القراي وافكاره و ما يريد ان يفعله بالمناهج ؟؟؟ الدين دين الله يا فاروق و ليس دين الكيزان , قل كلمة حق يسالك الله عنها يوم الحق
تجار الدين رجعتوا تانى تحدثوا الناس عن الدين وأنتم سرقتوا ونهبتوا وقتلنو وقسمتوا البلاد بأسم الدين هو منكم برأة
يا اخوان الشيطان اعمل يا قراى فى شغلك ولا يهمك
بغض النظر عن خطأ القراي أو صوابه.. لماذا لم تتعجب عندما قمتم بدغمسة وتشويه عقيدة ال40مليون مواطن تلك وحللتم بموجبها تمكين الفساد والقتل والسحت وإختزلتم الدين في ما يتماهى مع مصالحكم..لسنا جمهوريون ولكن عند مايأتي من ينتمي لحزب الحراميةويتكلم ويتباكى بإسم الدين كمافعلتم سابقآ ذلك يعتبرسبةعليكم ويخصم من الدين ويزيد من رصيدأعدائه وأتركو حماية الدين لمن يثق فيهم الشعب لأنكم ليست إلاعصابة لادين لها..كان زمان.!
يا الفاروق و جميل ما تخمونا ساي.. انتو ما دايرين دييين مش حكاية كيزان و بتاجرو و كلام القحاتة ده. لو صاح دافعوا عن الدين و انتقدوا من يستبعد دراسة الدين و نبذوا الكيزان زي ما عايزين لكن اصلا ما دايرين الدين انتو لذلك بتندسوا في القراي و ما قادرين تقولوا موقفكم من الدين.. المضحك انو الشيوعيين و العلمانيبن يتكلموا عن البتاجروا بالدين كأنهم كانوا مدافعين عن الدين و زعلانين عليهو ما تقول بتاعين القعدات و البارات البنعرفهم ديك
النفاق كعب.