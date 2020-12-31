شاهد بالفيديو والصورة.. شاب سوداني يتزوج من حسناء هندية فائقة الجمال ويقدم لها طقوس الزواج الهندي وناشطون: (أمك داعية ليك يا أصلي)





تداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لشاب أسمر تزوج من فتاة هندية حسناء وتم الزواج بكل الطقوس الهندية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين لبعض المواقع والصفحات الناشرة للمقطع, فقد أكد ناشرو المقطع وعدد كبير من المعلقين عليه أن الشاب هو سوداني الجنسية يقيم بدولة الهند.

وفور إعلان جنسية الشاب السودانية تسابق الآلاف لنشر تعليقاتهم التي جاءت مشيدة ومباركة لخطوته والتي تدعو للزواج من الأجنبيات في ظل ارتفاع مطالب الفتاة السودانية وأسرتها في مستلزمات الزواج وطقوسه التي وصفوها بالمرهقة للشاب المكافح.

وتوالت التهانئ والتبريكات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات المصاحبة للفيديو, حيث وصف البعض الشاب والذي لم يتسنى لمحررة موقع النيلين التأكد من جنسيته على الرغم من تأكيد بعض المعلقين بسعيد الحظ حيث كتب أحد المعلقين للشاب العريس (انت أمك داعية ليك بسبب زواج من هندية جميلة وبدون مهر وصالة ودهب وجرتق وعشاء فاخر وفنان.. وربنا يسعدك يا أصلي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين