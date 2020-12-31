مواطن يقتل ٣ أشخاص دهساً بـ(الدفار) بولاية الجزيرة





اقدم مواطن بولاية الجزيرة؛ على قتل ٣ أشخاص دهساً بواسطة عربة (دفار)، إثر خلاف مالي ناشب بينهم.

ويرجع أسباب الخلاف المالي، إلى أن والد المشتبه به، قام باستدانة أموال من الضحايا، الذين ظلوا يلاحقونه في السداد، مما تسبب في حدوث شد وجذب بينهم؛ وفجر خلافات حادة، أثارت حنق الابن، الذي لم يتمالك غضبه، حيث قام بقيادة (دفار) ودهس به الضحايا الثلاثة، حتى الموت.

وقامت الشرطة بحسب صحيفة السوداني، بالقبض على المشتبه به، واتخذت جميع الإجراءات القانونية، وحوّلت الضحايا إلى المشرحة.

الخرطوم: (كوش نيوز)