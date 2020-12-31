جرائم وحوادث
مدير حاسوب (مفصول) بمؤسسة حكومية “حيوية” يعطل دولار العمل شهراً كاملاً
كشفت مصادر موثوقة عن أسباب تعطل العمل بصندوق الإسكان والتعمير، وقال المصدر إن مدير الإسكان قام بفصل مدير الحاسوب بالصندوق وبعدها احتج معه 7 موظفين داخل قسمه وطالبوا مدير الصندوق بمعرفة أسباب فصل مديرهم ورفضوا العمل. وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المفصول خرج بنمط (باس ويرد) الشبكة المشغلة لدولاب العمل مما أدى إلى توقف كامل للعمل بالصندوق في جميع الإجراءات. وقال إن إدارة الصندوق اضطرت لإدخال برنامج جديد لكنها فشلت تماماً وبسبب ما حدث توقف كل العمل بالصندوق لشهر، كاشفاً رفض المفصول والمحتجين تسليم الإدارة (باس ويرد) الخدمة راهنين ذلك بحل القضية المستمرة حتى الآن.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 تعليقات
الحقيقة مدير الحاسوب المفصول كان من ابرز النشطاء ضد النظام السابق و شخص مهنى على قدر عال من الكفاءة و تعاقدوا مع شركة لاحلال النظام القديم الذي به اصلا مشاكل كبيرة و عملية الاحلال عملية معقدة و تتطلب الجهد و الصبر و التفهم من الادارة ا, الشي الذى لم يكن متوفرا لدى المدير الجديد , فقد طالب ان يعمل النظام الجديد في زمن اقصاه 3 ايام و من هنا بدأت الخلافات و ظن المدير الجديد بان مدير الحاسوب يعمل ضده فرفع توصية للوالي باقالته و هو ما حدث , و حاول المدير الجاهل الاستعانة بافراد وحدة الحاسوب المتبقيين الذين تضامنوا تضامنا كاملا مع مديرهم المقال.
الحقيقة مدير الحاسوب المفصول كان من ابرز النشطاء ضد النظام السابق و شخص مهنى على قدر عال من الكفاءة و تعاقدوا مع شركة لاحلال النظام القديم الذي به اصلا مشاكل كبيرة و عملية الاحلال عملية معقدة و تتطلب الجهد و الصبر و التفهم من الادارة ا, الشي الذى لم يكن متوفرا لدى المدير الجديد , فقد طالب ان يعمل النظام الجديد في زمن اقصاه 3 ايام و من هنا بدأت الخلافات و ظن المدير الجديد بان مدير الحاسوب يعمل ضده فرفع توصية للوالي باقالته و هو ما حدث , و حاول المدير الجاهل الاستعانة بافراد وحدة الحاسوب المتبقيين الذين تضامنوا تضامنا كاملا مع مديرهم المقال.
المدير المفصول و زملائيه انسحبوا من العمل فقط و سلموا كل المستندات من كلمات مرور و كل ما يلزم و لكن طبيعة عمل النظام و الضغط العالي عليه تحتاج لوجود دعم مهني على مدار الساعة و هو ما احجم عنه وحدة الحاسوب.
وأين الاجراءات القانونية ضد هذا المدير المفصول الذي قام بتعطيل الشبكة ومصالح الناس منذ شهر مضى وحتى الآن؟!
دي من عجائب حكومة قحت التي لا تنتهي الفصل من أجل التشفي والانتقام وبدون توفير بديل أو وضع خطط الفشل أصبح من عمل يد قحط وإدارته أصبحت مهنة جديدة في حكومة الكفوات التي هي شلليات وشرازم وأجزم أن الوزير وحمدوك لا يعلمون ولو علموا ما تحركوا ولو تحركوا ما انتجوا حلا اليسوا هم من قال نفككها صامولة صامولة.
منتظرين نحن منهم شنو تاني .
افصلوا افشلوا ونحن ندفع ليكم ثمن الفشل.
مهازل قحت مستمرة