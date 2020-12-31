مدير حاسوب (مفصول) بمؤسسة حكومية “حيوية” يعطل دولار العمل شهراً كاملاً





كشفت مصادر موثوقة عن أسباب تعطل العمل بصندوق الإسكان والتعمير، وقال المصدر إن مدير الإسكان قام بفصل مدير الحاسوب بالصندوق وبعدها احتج معه 7 موظفين داخل قسمه وطالبوا مدير الصندوق بمعرفة أسباب فصل مديرهم ورفضوا العمل. وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المفصول خرج بنمط (باس ويرد) الشبكة المشغلة لدولاب العمل مما أدى إلى توقف كامل للعمل بالصندوق في جميع الإجراءات. وقال إن إدارة الصندوق اضطرت لإدخال برنامج جديد لكنها فشلت تماماً وبسبب ما حدث توقف كل العمل بالصندوق لشهر، كاشفاً رفض المفصول والمحتجين تسليم الإدارة (باس ويرد) الخدمة راهنين ذلك بحل القضية المستمرة حتى الآن.

الخرطوم (كوش نيوز)