الخبير حمدوك “الساخر”: دائماً ما أفكر ماذا كان سيفعل الشعب السوداني من غيري؟





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الخميس مع ختام سنة 2020 (دائماً ما أفكر ماذا كان سيفعل الشعب السوداني من غيري بعد عامين من العبور الي الفشل والعمل بتناغم وانسجام معا).

ومن المنشورات الطريفة كتبت الصفحة الساخرة (إتصلت علي هبوية سألتها من الميزانية قالت في الكوافير بتعمل في تسريحة جديدة للعام 2021 فقلت لها الشعب السوداني إن شاء الله ما أكل زاتوو أهم حاجة شعرك حبيبتي انا).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين