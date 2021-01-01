هناك مخاطر حقيقية بأن يتواصل تمويل العجز بطباعة النقود في 2021





بداية تذاكي الموازنة قبل ميلادها:

ثمة مؤشرات قوية على أن الإنفاق الحكومي العام في موازنة 2021 سيكون أعلى مما كان عليه في الموازنة العامة السابقة.

نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تتحسن الإيرادات العامة بشكل كبير ولا توجد تعهدات قوية بمساعدات خارجية ، فإن الادعاءات بأن عجز الموازنة سينخفض هذا العام لا تبدو مقنعة ولا يوجد دليل كافي يسندها حتى الان.

هناك مخاطر حقيقية بـأن يتواصل تمويل العجز بطباعة النقود في 2021 ، مما سيؤدي إلى تسريع معدلات التضخم وإضعاف الجنيه الضعيف.

معتصم أقرع