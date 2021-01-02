أكثر من (20) تريليون جنيه مال مسروق خلال 2020م





كشفت إحصاءات رسمية عن زيادة حجم المال الخاص المسروق خلال العام 2020م بنسبة كبيرة عن العام 2019م. وأكدت مصادر شرطية عليمة أن جملة المسروق من الأموال تجاوز الـ(20) تريليون جنيه، وعزت ذلك – بحسب دراسة لجهة مختصة بالشرطة – إلى الضائقة المعيشية بسبب جائحة (كورونا). وأشارت المصادر لدخول أنماط جديدة في جرائم السرقات والنهب المسلح وانتحال صفة النظاميين، إضافة للجريمة المصحوبة بالعنف والتهديد بالسلاح والإكراه، بجانب إطلاق سراح النزلاء من كبار المعتادين.

ويُذكر بحسب صحيفة الصيحة، أن سرقة واحدة فقط لصبية في سن (17-25) سنة من شاحنات بلغت (250) ملياراً، كما جرت عمليات نهب بزي القوات النظامية وانتحال للشخصية وصلت في بلاغ واحد بالمنطقة الصناعية لحوالي (4) مليارات جنيه، بجانب جرائم أخرى بأرقام مالية كبيرة.

الخرطوم (كوش نيوز)