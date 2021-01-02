إلقاء القبض على مدير مشرحة أم درمان ومدير الطب العدلي السابق





ألقت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسرياً؛ المشكلة بموجب قرار من النائب العام، القبض على د. جمال يوسف أحمد مدير مشرحة أم درمان، ودكتور هشام زين العابدين محمد عبد الرحيم مدير هيئة الطب العدلي السابق، على خلفية تحقيقات تتعلق بدفن جثامين تعود لإحداث فض اعتصام القيادة العامة، نسبة لمخالفة الإجراءات القانونية.

صحيفة السوداني