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إلقاء القبض على مدير مشرحة أم درمان ومدير الطب العدلي السابق
ألقت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسرياً؛ المشكلة بموجب قرار من النائب العام، القبض على د. جمال يوسف أحمد مدير مشرحة أم درمان، ودكتور هشام زين العابدين محمد عبد الرحيم مدير هيئة الطب العدلي السابق، على خلفية تحقيقات تتعلق بدفن جثامين تعود لإحداث فض اعتصام القيادة العامة، نسبة لمخالفة الإجراءات القانونية.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
تقبضو عليه ليه بعد باع جثث المفقودين ومجهولي الهوية لكليات الطب العامة والخاصة ولمصلحته الشخصية بدون اذن نيابة زي ما اتهمه في الاعلام قبل كده د.عقيل
يعني ما عشان الكتلوهم ناس الدعم السريع اخيرا.. ديل ناس الثورة.. اهم من اي شهيد .. طبعا عندكم برضو شهداء القوات المسلحة الكتلوهم الثوار ديل عندكم ما مشكلة.. عدالة ستؤدي لهلاك هذه البلاد.