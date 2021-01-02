وفاة الممثل السوداني عبد الحكيم الطاهر





توفي اليوم الجمعة الممثل السوداني الشهير، عبد الحكيم الطاهر، المعروف بشخصية ”كابتن كابو“ عن عمر ناهز 71 عاما.

وعمل الفنان الراحل وهو أيضا مخرج، على تطوير الدراما السودانية وقدم أعمالا مسرحية وإذاعية وتلفزيونية بارزة.

وبدأ الفنان الراحل الذي ولد العام 1949 في قرية ”العفاض“ حياته عاملا بسيطا بأحد المصانع وبترت أصابع يده اليسرى العام 1962 أثناء العمل.

وتوجه الطاهر إلى دراسة الفنون، حيث تخرج من معهد الموسيقى والمسرح في جامعة السودان العام 1982، ونال درجة الماجستير من جامعة القاهرة العام 2000، والدكتوراه من جامعة السودان العام 2008.

واشتهر الطاهر في الوسط الفني بـ“كابتن كابو“ لدوره في المسرحية الشهيرة ”نقابة المنتحرين“. ومن أشهر الأعمال الدرامية التي شارك فيها أيضا ”مهمة خاصة جدا“ و“دكين“ و“سكة الخطر“.

والطاهر أيضا هو رائد فكرة مسرح الصم في السودان، ونال جائزة العرض المتفوق من مهرجان إسبانيا للصم العام 2003.

ارم نيوز