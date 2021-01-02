حراك ديسمبر جاء بالقراي في المناهج وحمدوك رئيسا للوزراء





جاء حراك ديسمبر بالقراي في المناهج وبحمدوك رئيس للوزراء وعمر قمر الدين في الخارجية ومدني في الصناعة والبوشي في الشباب ولينة الشيخ في الرعاية الاجتماعية ومفرح في الشئون الدينية ونصر الدين في العدل وآخرين

وجاء حراك ديسمبر بايمن نمر الاضحوكة واليا للعاصمة وعربي في شمال دارفور واخريات معتوهات شمالا وبخالد تبش في شمال كردفان وآخرين..

وتسبب حراك ديسمبر في فصل ما يقارب ال ٢٠ الف شخص من وظائفهم دون محاكمات أو قرارات قانونية كما تسبب في نزع ملكيات الأراضي دون محكمة أو قضاء

وبما يسمى المشروعية الثورية أغلقت بسبب حراك ديسمبر منظمات دعوية ومؤسسات تربوية وتجري المضايقات على الخلاوي في عدد من المناطق ولا انسى حل النقابات المنتخبة واستبدالها بأخرى معينة..

ويجري كل هذا تحت شعار المدنية والحرية والسودان الجديد..

اخي الثائر المخموم سابقا واختي الثائرة المخمومة سابقا وانتم اليوم مستيقظون وغاضبون من حصاد زراعة ديسمبر وقبل أن يغشاكم نعاس الجوع ولا الكيزان أدعوكم لتقدموا اعتذارا للوطن عما أصابه اليوم نتيجة تصديقكم لروايات منعم سليمان و Said Eltayb ووجدي صالح والاصم وإسماعيل التاج وسلك وصديق يوسف والدقير والخطيب والتعايشي وود الفكي وبقية الشلة..

سيساهم اعتذاركم للوطن في تدوين لحظة تاريخية جديدة يجنب تدوينها الوطن شر إعادة إنتاجها والعياذ بالله..

الصديق محمد احمد