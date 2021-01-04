(الاستئناف) تسحب ملف مدبري انقلاب الإنقاذ من محكمة الموضوع





سحبت محكمة الاستئناف بالخرطوم أمس ملف محاكمة الرئيس السابق المشير عمر البشير و(27) متهما من رموز النظام السابق فى بلاغ انقلاب يونيو 1989م، من محكمة الموضوع .

وكشفت مصادر علمية تحدثت لـ(السوداني) أن محكمة الاستئناف سحبت الملف للنظر فى طلبات قدمت من قبل بعض محامي الدفاع عن المتهمين .

في السياق أكد عضو هيئة الدفاع عن متهمي قيادات حزب المؤتمر الشعبي، د. أبو بكر عبدالرازق الواقعة وقال لـ(السوداني) أن الطلب مقدم من قبل هيئة الدفاع، بعد رفض القاضي السابق لطلب تقدم به الدفاع لشطب الدعوى بالتقادم .

صحيفة السوداني