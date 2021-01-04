القراي يُدوِّن بلاغاً في مواجهة خطيب المسجد الكبير بالخرطوم





دَوّن مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر القراي، بلاغاً بالرقم (52) تحت المواد ٦٤/٦٩/١٦٠ ق ج/ في مُواجهة إمام المسجد الكبير بالخرطوم كمال رزق، بتهمة التكفير والتحريض على القتل.

وأوضح القراي بحسب البلاغ أن رزق أساء إليه واتّهمه بالكفر والزندقة والردة، ووصف زعيم الطائفة التي ينتمي إليها بالكفر والإلحاد وإنكار الصلاة والزكاة والصوم.

وفور تلقِّي الشرطة البلاغ، اتّخذت الإجراءات القانونية، وتولى التحري في البلاغ الملازم شرطة نجم الدين.

وفي سياق متصل، استبعد القراي في تصريح بحسب (التغيير)، أي تجاه لتقديم استقالته من منصبه إلا حال تغيير المناهج الدراسية التي يعمل على تعديلها، أو بصدور قرار إعفاء رسمي من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وأكد أنه يُمارس مهامه المُعتادة بمكتبه حالياً، وقال القراي: “الحملة والانتقادات الموجهة ضدي لن تُخيفني ولن تجبرني على الاستقالة”.

الخرطوم: علي الصادق البصير

صحيفة الصيحة