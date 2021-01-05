شاهد بالفيديو: ماذا قال الشيخ محمد مصطفى عبدالقادر عن نفسه





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الشيخ محمد مصطفى عبدالقادر وهو يتحدث عن نفسه ،حيث قال إنه أصبح من أكثر الشخصيات المحبوبة لدى المجتمع السوداني وأنه يشكر المولي عز وجل على ذلك الحب والقبول الذي حظي به .

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد قال الشيخ محمد مصطفى أنه أصبح يتأخر كثيراً أثناء عودته لمنزله حيث أرجع السبب في تأخيره وجود عدد من طالبات الثانوي والجامعات اللاتي يصادفهنّ بالشارع ويطلبنّ منه أخذ بعض الصور معه إعجاباّ به وبالفتاوي التي يُقدمها وتعالج قضايا شتى ولكن بطريقة ليس بها نوع من التشدد وهذا ماحبب الناس فيه وأصبحوا يستمعون اليه.

الخرطوم:(كوش نيوز)