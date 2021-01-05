شاهد بالفيديو: كيف أستقبل الشيخ الأمين العام الجديد





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الشيخ الأمين وهو يستقبل العام الجديد داخل منزله بالمدائح النبوية الشريفة وبرفقته عدد من الأشخاص الذين جاءو لمشاركته إستقبال العام الجديد .

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كان الشيخ الأمين يمدح الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم داخل منزله إحتفالاً بقدوم العام الجديد ،حيث كان الأشخاص المتواجدين برفقته يرتدون الملابس المرقعة ويطوفون من حوله مع التزامهم بالتباعد وإرتداء الكمامات وهو يتوسطهم ويُنشد المدائح وهم من خلفه فرحين بقدوم هذا العام.

الخرطوم :(كوش نيوز)