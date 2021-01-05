مشاورات لانشاء محفظة بمليوني دولار لمشاريع مصابي الثورة





كشف الامين العام لمنظمة ( أسود النضال) الصادق فتح الرحمن عن تواصل بين المنظمة ووزارة المالية لانشاء محفظة بمليوني دولار لتخصص لعلاج مصابي الثورة واقامة مشاريع لهم تغنيهم عن ذل الحاجة .

وقال فتح الرحمن لـ(السوداني) أن هدف المنظمة هو متابعة علاج المصابين حتى يتماثلوا للشفاء والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية ، مشيراً في هذا الصدد لتمليك المنظمة عدد 300 بطاقة تامين صحي بموجبها اجريت عدد من العمليات الجراحية.مؤكداً ضم جميع المصابين في عضويتها .

وبشأن علاج المصابين بالخارج أكد الصادق فتح الرحمن ان هنالك 32 حالة سيتم علاجها بمصر .

من جانبها قالت مسؤولة المرأة بالمنظمة فاطمة آدم اسماعيل أن عدد المصابين بلغ 2700 مصاباً واعتبرت ذلك عددا كبيرا يتطلب وقوف المجتمع مع مصابي الثورة لمابذلوه من تضحيات.

الخرطوم: علاء محمد أحمد

صحيفة الجريدة