شاهد بالفيديو.. طبيب يحكي قصة أغرب من الخيال لمريض سوداني دخل غرفة العمليات وتوقف قلبه قبل إجراء عملية صعبة لكنه عاد للحياة بسبب (صدقة خفية) كان يقدمها





حكى طبيب سوداني كبير اثناء استضافة بقناة النيل الأزرق الفضائية عن مواقف قابلته أثناء عمله وأطلق عليها مواقف أغرب إلى الخيال.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حكى الطبيب عن أشهر موقف قابله وهو استعداده لإجراء عملية صعبة ونسبة نجاحها ضعيفة لمريض سوداني كان يعاني من مشكلة في الصمام.

وقال الطبيب: قبل أن بداية العملية أخبرتني محضرة العمليات أن قلب المريض توقف عن العمل, قمنا مسرعين بإجراء الإسعافات له وعاد قلبه للعمل, وأجرينا العملية وتكللت بالنجاح وهو الأمر الذي أدهشني.

وواصل الطبيب حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين: أحد أقارب المريض قال لي بعد العملية هذه العملية كان لابد بها أن تنجح لأن هذا الرجل الذي أجريت له العملية رجل غريب جداً وقصته غريبة.

وتابع الطبيب سرد القصة المشوقة وقال: عرفت أن الرجل كان يتصدق بالصدقة الخفية, في إحدى المرات شاهد إمرأة تبكي وعندما سألها عن السبب أخبرته أنها لا تملك مال تشتري به ملابس لبناتها, وقام معها الرجل للسوق وأغلق محله وأشترى للمرأة وبناتها كل مستلزماتهم.

وبعد سنين جاءت المرأة تسأل عنه وأخبرها أهل الحي أن الرجل مريض ويعاني من الفشل الكلوي فأتصلت على ابنتها التي كان صغيرة وتزوجت فيما بعد وهاجرت لقطر وحكت لها عن الرجل الذي ساعدهم عندما كانوا صغارا وهو الآن مريض ويعاني من الفشل الكلوي.

وواصل الطبيب سرده: البنت أخبرت زوجها الذي بدوره تكفل بعلاج الرجل بدولة قطر حيث أرسل تذاكر له ولمرافقيه وتم أجراء العملية له بمستشفي الشيخ حمد بدولة قطر وهو الآن في اتم صحة وعافية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين