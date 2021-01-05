مصادر تتحصل على تفاصيل تورط مدير بنك في أكبر عملية تزوير للعملة بولاية كسلا





أخضعت اللجنة الوطنية المستقلة لأحداث فض الاعتصام، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي للتحقيق حول تلك الأحداث التي راح ضحيتها عدد من الثوار. ويعد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، المُتحدِّث الرسمي للمجلس العسكري إبان الحادثة – والذي استمر لأكثر من (3) ساعات متواصلة أمس برئاسة رئيس اللجنة وكامل عضويتها، وقال إن التحقيق اتسم بالتجاوب والانسجام والردود على كثير من التساؤلات بشأن أحداث فض الاعتصام.

وكان المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، قال في تصريحات سابقة إنّ قرار فض الاعتصام اُتّخذ بعد اجتماع شارك فيه رئيس القضاء والنائب العام المكلف، وتم خلاله أخذ المشورة القانونية منهما. وبحسب صحيفة الصيحة، إنّ اللجنة أسدلت الستار حول الجدل الدائر في الأيام الماضية حول مثول كباشي واعتذاره أمام اللجنة بشأن فض الاعتصام، وكشفت عن مثول ثلاث شخصيات تتبع للمجلس العسكري سيتم استجوابها وفقاً للجدول المُعلن لاستجواب قيادات مجلس السيادة الانتقالي.

الخرطوم(كوش نيوز)