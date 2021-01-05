المالية تدين اشتراك أحد سائقي الوزيرة في سرقة





استنكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما بدر من أحد سائقي سيارة وزيرة المالية، باشتراكه في عمل مخالف للقانون.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تدين أي استغلال لممتلكات الدولة وتشُد على أيدي الأجهزة الشرطية والأمنية لقيامها بواجبها للحفاظ على ممتلكات الدولة وحفظ الأمن والسلامة.

وأكدت ان الوزارة تعاونت كامل التعاون مع الجهات الرسمية كافة سعياً لتحقيق العدالة، وذكرت أن المذكور عمل بالوزارة منذ العام 2018.

السودان الجديد