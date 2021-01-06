وزارة المالية تقر بتورط أحد سائقي وزيرة المالية في عمل مخالف للقانون





أقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باشتراك أحد سائقي سيارة وزيرة المالية، في عمل مخالف للقانون، وأعربت عن اسفها لما بدر من السائق وأوضحت في بيان لها أمس أن المذكور عمل بالوزارة منذ العام 2018 وأدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أي إستغلال لممتلكات الدولة، واثنت على الأجهزة الشرطية والأمنية لقيامها بواجبها للحفاظ على ممتلكات الدولة وحفظ الأمن والسلامة وأكدت التزامها بالتعاون مع الجهات الرسمية كافة سعياً لتحقيق العدالة.

صحيفة الجريدة