المطربة ندى القلعة تُوضح السبب الذي جعل أحد معجبيها يقطع أوردته أثناء حفلها الضجة





وضحت المطربة الجماهيرية ندى القلعة السبب الذي جعل أحد معجبيها يقوم بقطع أوردته أثناء أدائها لأغنية الحماسة (درب السوط بشح ) في حفل كانت تتغنى به ،حيث قالت إن الرجل ألتقت به في الكثير من الحفلات التي تتغنى فيها ،ولكن في ذلك الحفل كان يوجد مجموعة من الأشخاص يقفون في دائرة للجلد و في الوقت الذي حاول فيه خلع جلابيته تم رفض جلده أثناء الأغنية و أصبح يرتجف كثيراً بعد ذلك الرفض.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت المطربة ندى القلعة بعد رفض المتواجدين بالحفل جلد الرجل إتجه نحوها وأخرج السيف وقام بقطع أوردته وقال لها (حرّم نعزك بالدم)، كما أضافت أنها تأثرت كثيراً بسبب مافعله الرجل بنفسه لأن جرحه كان عميقاً ولكن على الرغم من ذلك كان يعرض مع الناس بيده المجروحة وهو في طريقه إلى المستشفى بمرافقة عدد من الرجال الذين إمتلأت ملابسهم بالدماء .

وفي سياق متصل قالت ندى القلعة بعد رؤية المنظر المحزن أحست بأنها شاركت في أذيته بسبب أغاني الحماسة التي كانت تتغنى بها في الحفل،لذلك ترفض أن يأذي الإنسان نفسه لأي سبب في الحياة ، ولكن بعد حديثها مع الرجل وعدها بعدم فعل ذلك مرة أخري لأنه يعتبرها في مقام أخته ولو حُبه لإغنياتها لما كان فعل ذلك بنفسه.

الخرطوم:(كوش نيوز)