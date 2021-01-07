السعودية.. حادث دموي ضحيته أسرة كاملة





استيقظت محافظة العارضة في المملكة العربية العربية السعودية اليوم على حادث تصادم دموي على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة راح ضحيته أربعة أشخاص بينهم مواطن وزوجته وابنتهما، وذلك بعد أسبوع فقط من رحيل الشاب “طواشي” بنفس الطريقة.

وكان الطريق الذي بات يشكل رعبًا للسكان بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، خاصة وأنه مسار واحد قد شهد الأسبوع الماضي حادثًا مأساويًّا مماثلًا غيّب شابًّا ونقل شقيقه للعناية المركزة وفق صحيفة سبق

وقال مواطنون إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي.

وطالب المواطنون بحلول جذرية، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.

وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء.

وختموا بقولهم: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة “الخوبة والعارضة”.

صحيفة البيان