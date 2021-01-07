شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة السودانية الشهيرة منال البدري تقدم فواصل من الرقص وتغني في ليلة زواجها الأسطوري ونشطاء: (رقاصة يا عروسنا)





أكملت الفنانة السودانية الشهيرة منال البدري مراسم زواجها والذي وصفه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالأسطوري, نسبة للكمية الكبيرة من الحاضرين من الأهل والأحباب ونجوم الفن.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تصدرت صور ومقاطع فيديو حفل زواج منال البدري قائمة أهم وأبرز الأحداث على السوشيال ميديا.

وظهرت العروس سعيدة للغاية في يوم زفافها حيث ظهرت وهي تقدم فواصل من الرقص أثناء تقديم الفنانين محمد بشير الدولي وعثمان بشة لوصلتهما الغنائية حيث تفاعلت المطربة مع الثنائي بالرقص.

وزادت البدري على ذلك بغنائها لإحدى أغنياتها خلال الفرح الذي حضره المئات, من جانبهم فقد قدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي التهنئة للفنانة بزواج سعيد وعلق آخرون على تفاعلها وكتبوا (رقاصة يا عروسنا وربنا يسعدك ويهنيك إن شاء الله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين