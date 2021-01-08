حمدوك “الساخر”: عطاء لأصحاب محلات الطعمية يوجد لدينا أوراق مناهج القراي





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الخميس #إعلان_عطاء لأصحاب محلات الطعمية والفلافل يوجد لدينا أوراق مناهج القراي صالحة للف الطعمية والسندوتشات مطلوب فيها 4 براميل عصير ذرة).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين