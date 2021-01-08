الإعلامية لينا يعقوب مديرة لمكتب قناة (العربية) و(الحدث) بالسودان





قرّرت إدارة قناة (العربية) بدبي، تعيين الصحفية والمراسلة المتميّزة (لينا يعقوب)، مديرة لمكتب قناة العربية والحدث بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلفاً للإعلامي المخضرم سعد الدين حسن، الذي تم اختياره للعمل برئاسة القناة في الإمارات العربية المتحدة.

ويهنئ رئيس مجلس إدارة (باج نيوز) والعاملين بالموقع الزميلة الإعلامية النابهة لينا يعقوب بتعيينها مديرة لمكتب قناة العربية والحدث بالعاصمة متمنين لها تحقيق المزيد من النجاحات المتواصلة في مسيرتها الإعلامية الناجحة.

الخرطوم: باج نيوز