



تحليل لنص استقالة القراي

بقلم د. محمد عثمان عوض الله

🔹 الاستقالة مليئة بالحشو والسرد القصصي. (مشيت لمكتب مستشارك. اديتو الكتاب. أداهو لمدير مكتبك. اتصلت عليهو بعد يومين…. الخ)

🔹 التظلم: (تستدعيني. تسألني. تدافع عني. تطلب مني. توقعتك قريت سيرتي. قابلت مستشارك. أنا مؤهل. أنا جمهوري. هددوني (ذكرها مرتين). أضطررت أخرج للاعلام بنفسي).

🔹 الحرب على حمدوك:

(واجبك. الأجدر بك مهنيا وأخلاقيا (طعن مباشر في أهلية حمدوك الأخلاقية والمهنية). لكنك صمت (وكأنه يقول له: يا ضعيف). توقعتك تتدخل (خذلتني). ).

🔹 بعبع الفلول:

استخدم كلمة الفلول (٧) مرات. السدنة مرتان. النظام البائد مرتان.

🔹 ضاق ذرعا بالرأي الآخر

وصف نقد الشعب للمنهج بأنه (الزوبعة. الإثارة. المؤامرة).

🔹 الانتقال من خطاب الكراهية الى التكفير

ووصف الفئات التي انتقدت المنهج بأنهم: (جحافل التكفير والهوس. فقهاء السلطان. ذكر منهم: مجمع الفقه. الصوفية. الختمية.انصار السنة. الانصار. الاخوان المسلمين. الطوائف والاحزاب (يريد من حمدوك أن ينصره ضد كل هؤلاء؟).

🔹 الغرور

أنا مؤهل. أقرأ سيرتي. أنا الثورة. وصف عدم دفاع رئيس الوزراء عنه بأنه: (بداية التنازل عن مبادئ الثورة والخزلان لدماء الشهداء).

🔹 التناقض:

قال معترضا على طلب اقالته كونه جمهوري: (وكأن المعتقد أو الفكر السياسي، يمكن أن يحرم المواطن تولي المناصب العامة). ازعجه مجرد طلب مخالفيه باقالته٫ ولكنه تناسى اقالة الحكومة لعدد ١٥ ألف موظف لذات السبب.

🔹 التذاكي والتلاعب بالألفاظ:

(ذكروا زوراً وبهتاناً، أنني حذفت القرآن من المقررات الدراسية. أنا لم ألغ القرآن، ولكني اطالب بتخفيف سور الحفظ).

التصنيف الايدلوجي:

قال نصا: (لماذا لم تدع الشيوعيين والجمهوريين والبعثيين والناصريين لهذه الشورى). وانت يا قراي: لماذا لم تأخذ برأي الآخرين؟ انه الاصطفاف الايدلوجي. بل اعترضت على مشاورة: الاخوان المسلمين ووصفتهم جماعة ارهابية. ووصفت نائب رئيس جماعة أنصار السنة بأنه تكفيري.

🔹 اذكاء الفتنة وروح العداء بين شريكي الحكم:

(حكومة ضعفت أمام المكون العسكري).

🔹 أخيرا

حقا هل هذه استقالة؟