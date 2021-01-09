تحليل لنص استقالة القراي
تحليل لنص استقالة القراي
بقلم د. محمد عثمان عوض الله
🔹 الاستقالة مليئة بالحشو والسرد القصصي. (مشيت لمكتب مستشارك. اديتو الكتاب. أداهو لمدير مكتبك. اتصلت عليهو بعد يومين…. الخ)
🔹 التظلم: (تستدعيني. تسألني. تدافع عني. تطلب مني. توقعتك قريت سيرتي. قابلت مستشارك. أنا مؤهل. أنا جمهوري. هددوني (ذكرها مرتين). أضطررت أخرج للاعلام بنفسي).
🔹 الحرب على حمدوك:
(واجبك. الأجدر بك مهنيا وأخلاقيا (طعن مباشر في أهلية حمدوك الأخلاقية والمهنية). لكنك صمت (وكأنه يقول له: يا ضعيف). توقعتك تتدخل (خذلتني). ).
🔹 بعبع الفلول:
استخدم كلمة الفلول (٧) مرات. السدنة مرتان. النظام البائد مرتان.
🔹 ضاق ذرعا بالرأي الآخر
وصف نقد الشعب للمنهج بأنه (الزوبعة. الإثارة. المؤامرة).
🔹 الانتقال من خطاب الكراهية الى التكفير
ووصف الفئات التي انتقدت المنهج بأنهم: (جحافل التكفير والهوس. فقهاء السلطان. ذكر منهم: مجمع الفقه. الصوفية. الختمية.انصار السنة. الانصار. الاخوان المسلمين. الطوائف والاحزاب (يريد من حمدوك أن ينصره ضد كل هؤلاء؟).
🔹 الغرور
أنا مؤهل. أقرأ سيرتي. أنا الثورة. وصف عدم دفاع رئيس الوزراء عنه بأنه: (بداية التنازل عن مبادئ الثورة والخزلان لدماء الشهداء).
🔹 التناقض:
قال معترضا على طلب اقالته كونه جمهوري: (وكأن المعتقد أو الفكر السياسي، يمكن أن يحرم المواطن تولي المناصب العامة). ازعجه مجرد طلب مخالفيه باقالته٫ ولكنه تناسى اقالة الحكومة لعدد ١٥ ألف موظف لذات السبب.
🔹 التذاكي والتلاعب بالألفاظ:
(ذكروا زوراً وبهتاناً، أنني حذفت القرآن من المقررات الدراسية. أنا لم ألغ القرآن، ولكني اطالب بتخفيف سور الحفظ).
التصنيف الايدلوجي:
قال نصا: (لماذا لم تدع الشيوعيين والجمهوريين والبعثيين والناصريين لهذه الشورى). وانت يا قراي: لماذا لم تأخذ برأي الآخرين؟ انه الاصطفاف الايدلوجي. بل اعترضت على مشاورة: الاخوان المسلمين ووصفتهم جماعة ارهابية. ووصفت نائب رئيس جماعة أنصار السنة بأنه تكفيري.
🔹 اذكاء الفتنة وروح العداء بين شريكي الحكم:
(حكومة ضعفت أمام المكون العسكري).
🔹 أخيرا
حقا هل هذه استقالة؟
2 تعليقات
هذه ليست استقالة
الراجل ماحيستقيل ودي فرصة وجدها وعن طريق منصبو عاوز ينشر الفكر الجمهوري ودا فكر ضال
يجب محاكمة القراي وإعدامه وإعدام اي جمهوري يحاول نشر النشر الفكر المنحرف بين المسلمين
و الله تحليل علمي و نفسي غاية في الموضوعية.. لكن هتاف القطيع ما زال عاليا. انصر اخاك ظالما او ظالما!!