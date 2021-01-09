جرائم وحوادث
البشير يكشف تفاصيل فتوى “قتل ثلثي السودانيين”
استجوبت نيابة الخرطوم شمال، الرئيس السابق عمر البشير في إجراءات جنائية اُتخذت ضده على خلفية فتوى تبيح له “قتل ثُلثي الشعب”.
وكان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو كشف في بداية الثورة، أن البشير أخبره أن أحد العلماء أخطره بفتوى تُبيح له قتل ثُلثي الشعب عن مذهب الإمام مالك.
وبحسب مصادر صحيفة حكايات، فإن البشير نفى من خلال التحقيقات إصداره أوامر بذلك، وقال إن عملية التصدي للمتظاهرين كانت تقوم بها اللجنة الأمنية، وإن ما قاله بشأن الفتوى كان في(ونسة عامة) وفي الونسة نفسها رفض الفتوى.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 تعليقات
عارفين يا ريس وعندنا تسجيل للفتوي من الشيخ الوقور عبدالحي كامله ولكن بعض مثيري الفتن حذفو اجزاء من حديث الشيخ ليظهروا الفتوي بالتشويه المذكور في الاتهام . معقول القضاء والنيابه بنفس عقلية اصحاب الفتن . لك الله يا بلد
هو حميدتي الان عامل شريف و يهمه قتل الناس.. في دارفور و غيرها.. ناسو قتلوا الشباب في القيادة مصورة لايف و لجنة اديب و القحاتة عاملين اضان الحامل طرشاء. و عندهم اماكن اعتقال برااااهم لا شرطة و لا قانون و ناس قحت ساكتين.. شطارة الجبناء على الجيش و الشرطة.