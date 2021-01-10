شاهد: نيولوك جديد للمطربة إنصاف مدني يُثير ضجة بالمواقع الإسفيرية وناشطات يعلقنّ (الحمدلله رجعتي سمراء)





عادت ملكة الدلوكة إنصاف مدني لإشعال السوشيال ميديا مجدداً وذلك من خلال بعض الصور التي نُشرت لها في عدد من مواقع التواصل الإجتماعي والتي ظهرت فيها وهي سمراء اللون ومختلفة كغير عادتها حيث كانت تفاجئ دوماً جمهورها وتُبهره بأطلالتها المميزة والأنيقة.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثارت الصور المتداولة ضجة وسط العديد من السيدات اللاتئ تفاجأنّ من النيولوك الجديد الذي ظهرت به المطربة إنصاف مدني حيث قالوا إنها لم توفق هذه المرة في إختيار المكيب مما جعلها تبدوا مختلفة .

الخرطوم:(كوش نيوز)