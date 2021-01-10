شاهد بالفيديو: شاب سوداني يتزوج فتاة بموافقة والدتها فقط ومفاجأة صادمة من أسرة والدها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني وبرفقته زوجته الذي قال بأنه تزوجها بموافقه والدتها فقط التي كانت تعيش معها بعيداُ عن والدها ،ولكن بعد أن سمع والدها بخبر زواجها قابله بالرفض .
وبحسب مشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد ذكر الشاب أنه بعد أن تم عقد قرانه على الفتاة جاء أخوها وقام بأخذها لإحدى القرى السودانية لفترة دامت لعدة أيام بحجة الرجوع إليه مرة أخري إلا أنها عانت كثيرأ في سبيل العودة .من جانبها تحدثت الفتاة في الفيديو ووضحت أن السبب في رفض والدها لزواجها من الشاب يرجع للعنصرية والتعصب القبلي ، عدد من المعلقين على الفيديو ذكروا بأن قصة زواج الفتاة ظهرت نتائجها في التأثير على الفتيات وأصبحنّ يتخذنّ قرارات الزواج دون موافقة ولي الأمر حيث قالوا ( حتى و إن كان والد الفتاة منفصلاً عن والدتها لابد أن تأخذ موافقته ).
الخرطوم:(كوش نيوز)
5 تعليقات
نحمد الله انك شاب مسلم ويبدو انك ذو خلق والرسول الكريم صلى عليه وسلم قال ومن ترضونه دينا وخلقا فزوجوه ولا اري عيبا في ذلك ألف ألف مبروك
الأولاد ديل إلا قاعدين يعملوا للبنات ديل حاجه كتابة حجبات وا مخدرات دي ظاهرة عجيبة بغض النظر عن الجانب العنصري في الموضوع القصد أنو البنت غضبا عن أهلها تتزوج دي مصيبة و لعبه كبيره من ناس سيداو الله لا كسبهم
ظاهرة خطيرة بدات في التفشي نسال الله اللطف والعافية
ههههههههههههههههه باب هجرة جديد…. السويييييييد
الف مبروك
اخير يجو بالحلال بدل يجو بالحرام
مبروك والترابه في خشم كل من يعترض