شاهد بالفيديو: شاب سوداني يتزوج فتاة بموافقة والدتها فقط ومفاجأة صادمة من أسرة والدها





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني وبرفقته زوجته الذي قال بأنه تزوجها بموافقه والدتها فقط التي كانت تعيش معها بعيداُ عن والدها ،ولكن بعد أن سمع والدها بخبر زواجها قابله بالرفض .

وبحسب مشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد ذكر الشاب أنه بعد أن تم عقد قرانه على الفتاة جاء أخوها وقام بأخذها لإحدى القرى السودانية لفترة دامت لعدة أيام بحجة الرجوع إليه مرة أخري إلا أنها عانت كثيرأ في سبيل العودة .من جانبها تحدثت الفتاة في الفيديو ووضحت أن السبب في رفض والدها لزواجها من الشاب يرجع للعنصرية والتعصب القبلي ، عدد من المعلقين على الفيديو ذكروا بأن قصة زواج الفتاة ظهرت نتائجها في التأثير على الفتيات وأصبحنّ يتخذنّ قرارات الزواج دون موافقة ولي الأمر حيث قالوا ( حتى و إن كان والد الفتاة منفصلاً عن والدتها لابد أن تأخذ موافقته ).

الخرطوم:(كوش نيوز)